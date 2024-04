Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 17:10, após 'Linda de Morrer'. Nesse capítulo, Lúcia procura Antenor e pergunta se ele ainda a quer como mãe de seus filhos.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira

Lúcia procura Antenor e pergunta se ele ainda a quer como mãe de seus filhos. Os dois se beijam com paixão. Fred avisa Camila que fará um curso nos Estados Unidos e pede que ela espere um pouco para entrar com o pedido de separação. Antenor e Lúcia recebem Belisário e Virgínia para jantar. Paula e Daniel chegam, para surpresa de Antenor. Daniel e Antenor, após uma conversa, fazem as pazes e se abraçam emocionados. Eloísa se assusta ao ganhar de Jáder uma pulseira feita por Evaldo. Ele inventa que comprou de uma mulher, mas promete averiguar a verdadeira origem da joia. A reunião de condomínio do Copamar vira a maior confusão. Virgínia é eleita a nova síndica. Antenor e Lúcia viajam. Depois de três meses, Bebel e Tatiana conversam sobre a gravidez de Bebel.

Clemente conta para Paula que Lúcia e Antenor estão voltando. Ademar diz a Marion que precisa de mais alguma informação contra Paula. Marion acaba fornecendo para Ademar o número do celular de Paula. Paula se recusa a dar entrevista. Celeste diz a Eloísa que não contou ao delegado que ela esteve próxima ao apartamento de Paula no dia da morte de Taís. Jáder pressiona Ivan sobre as joias de Evaldo e ele inventa que pegou as joias de uma italiana. Joana estranha os sumiços de Cássio. Ivan e Marion discutem e, sem perceber a chegada do delegado Hélio, ele a ameaça dizendo que irá contar tudo o que sabe sobre ela. Marion revela a Hélio que bajulou a mulher de Daniel por interesse profissional e que até Belisário detestava Taís. Fernanda se encontra com Mateus, que sugere que ela vá morar no albergue.

Marion procura Ademar. Iracema jura que vai recuperar seu posto. Joana se surpreende quando é levada a uma floricultura e Cássio diz que comprou para ela de presente. Joana vê Neli do outro lado da rua e ela vai embora ao notar que foi percebida. Joana vai ao apartamento de Neli, lhe dá uma flor e pede que ela volte para a festa. Heitor apresenta Helena a Joana. Fred diz a Camila que não quer se separar dela. Paula se aborrece ao ler no jornal que ela fingiu ser Taís para aterrorizar e se vingar da irmã e tem certeza de que a informante foi Marion. Paula e Daniel dizem a Ademar que Marion era cúmplice de Taís. Daniel segue Ademar e o flagra conversando com Marion. Daniel acusa Marion de estar por trás da campanha de difamação contra Paula.

Lúcia diz a Hermínia que não engravidou na viagem como desejava e que ela e Antenor estão pensando em inseminação artificial. Ademar diz a Marion que ela omitiu que era cúmplice de Taís e informa que não irá publicar nada a respeito. Ele avisa, porém, que não quer ser traído de novo. Paula diz a Hélio que Marion temia o que Taís poderia revelar sobre ela. Antenor marca encontro com Marion e a trata de forma severa ao descobrir que ela é a fonte do jornal que está fazendo matérias contra Paula. Marion reage ameaçando Antenor. A promoter revela ao empresário que conhece seu doleiro e, por isso, sabe mais do que ele está contando ao delegado.

