Ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes assumem namoro

O ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes estão namorando. Os rumores sobre o romance começaram há algumas semanas, mas só na quinta-feira (25) foi confirmando. Arthur pediu Ivy em namoro no dia do aniversário dela, durante uma viagem à praia de Pipa, no Rio Grande do Nordeste, e a presenteou com um buquê de rosas-vermelhas.

“Rapaz, ela inventou de me chamar para eu passar o aniversário com ela. Eu vim. Aí, romântico que sou, eu chamei ela para ir jantar no restaurante do hotel, aí lá em cima, eu pedi essa coisa maravilhosa (em namoro). E ela quis! Aí, meu amigo, é só alegria”, disse o ex-BBB ao Gshow.

Legenda: Ivy compartilhou momentos do casal Foto: Reprodução/Instagram @ivymoraes

Arthur chegou a mostrar nas redes sociais Ivy na praia, brincando com cachorros. A ex-BBB também publicou um story em que aparece coladinha de Arthur.

Ivy participou do BBB 20, e ano passado terminou um namoro de três anos com Nandinho Borges. Já Arthur esteve no elenco do BBB 21, e no programa chegou a se envolver com a atriz Carla Díaz.