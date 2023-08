Agatha morre em Terra e Paixão? Veja se Irene consegue realizar a emboscada

No capítulo da novela "Terra e Paixão" — com exibição na noite desta terça-feira (22) — a personagem Irene (Gloria Pires) irá descobrir que Agatha (Eliane Giardini) será salva por Caio (Cauã Reymond) da emboscada encomendada por ela. A mãe do rapaz será sequestrada, mas não morrerá.

Agatha será salva pelo filho e Hélio (Rafael Vitti), que vão ver Gregório (Felipe Rocha) apontando uma arma para ela após ordem para entrar em um carro.

Legenda: Agatha será sequestrada ao sair de pousada Foto: Reprodução/TV Globo

Agatha será rendida na porta da pousada pelo bandido, que a joga dentro do veículo. Caio, que passa pelo local, vê a cena e ordena que o criminoso deixe a mãe. Gregório não dá ouvidos ao rapaz e parte com o carro, fazendo com que o personagem de Cauã Reymond e Hélio comecem a persegui-lo.

Caio conseguirá alcançar o carro de Gregório, e irá confessar ter recebido uma encomenda para matar a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos). Ele e o engenheiro irão até conseguir imobilizar os criminosos, mas eles fogem antes da chegada da polícia.

No capítulo, Gregório irá ainda mentir para Nice (Alexandra Richter) e dizer que a mãe de Caio morreu. Na verdade, ela será levada pelo filho até a casa de Aline (Barbara Reis).

Susto em Irene

Após o sequestro, Caio e Agatha vão chegar juntos na casa da família, ao lado de Angelina (Inez Viana), e deixam todos confusos. O rapaz diz que a mãe está viva, o que faz com que os La Selva fiquem em choque.

Caio irá encarar Irene e disparar: “Vocês tão festejando a morte da minha mãe? Mas como, se ela não morreu? A minha mãe… a Agatha… Ela tá bem viva… E voltou!”.

Em seguida, Caio deve explicar o que aconteceu com a mãe. “(…) Não precisa ficar com cara de susto, mas é isso mesmo que vocês ouviram. A minha mãe tá viva! Foram dois homens armados… (…) Pegaram ela na porta da pousada, onde tá hospedada. A sorte é que eu cheguei bem na hora e ainda tive ajuda do engenheiro da cooperativa, que também tá ficando lá… A gente perseguiu os bandidos e aí consegui salvar minha mãe”.

Irene irá acusar o enteado de ter contrato uma impostora. Em seguida, Antônio chamará a mulher para uma conversar a sós o que deixará a vilã ainda mais irritada.