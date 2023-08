Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta hospitalar após Covid-19

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 87, do SBT, recebeu alta nesta segunda-feira (21) do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde a última quinta (17). Ele havia sido diagnosticado com Covid-19.

A alta foi comunicada pela esposa do apresentador do programa 'A Praça é Nossa', Renata Domingues de Nóbrega, nos 'Stories' do Instagram. "Estamos de alta hospitalar. Obrigada, Deus, obrigada, família, obrigada, amigos", escreveu.

Em outra postagem, Renata comentou que ela também foi infectada, mas que está bem. "A Covid nos pegou e a gente se tratou. Agradeço a Deus a todo momento. Por me trazer calma, esperança e certeza de que tudo é da vontade dele. Dias difíceis e superados", disse.

Sintomas

Segundo o SBT informou à Folha de S. Paulo, Carlos Alberto estava com sintomas da doença desde o começo da semana passada, como tosse seca e febre alta.