Filha de Olivia Newton-John revela problemas de saúde após morte da mãe: 'não estou bem'

A filha de Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, revelou nas redes sociais que após a morte da mãe, no ano passado, ela não tem se cuidado e disparou: "não estou bem". A cantora de 37 anos revelou que pretende "desaparecer" das redes sociais após 8 de outubro, quando ela fará parte de um Caminhada pelo Bem-Estar em nome da mãe.

"Eu não estou bem. Se eu esqueci de retornar suas ligações, é porque eu tive uma severa perda de memória e tive dificuldades em sair da cama", desabafou no Instagram.

Veja o relato:

A norte-americana disse, porém, que mantém seus compromissos, mas que ainda precisa se cuidar. "Após a Caminhada, vou desaparecer por três semanas em honra da minha mente, corpo e espírito, pois estou desenvolvendo alguns problemas de saúde na minha mente e no meu corpo", explica.

“Não tenho sido consistente comigo mesma e não tenho cuidado de mim. Portanto, no espírito da minha mãe e no espírito da Caminhada do Bem-Estar, vou dedicar um mês para fazer isso, para poder prestar um serviço completo a todos os outros", informou.