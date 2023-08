Em meio à polêmica, sogro de Larissa Manoela fala sobre credibilidade em post

Paulo Henrique, pai do ator André Luiz Frambach e sogro de Larissa Manoela, fez um post reflexivo, nesta segunda-feira (21), que fala sobre credibilidade. A postagem no Instagram acontece em meio a briga da nora com os pais Silvana e Gilberto.

“Não há receita para este tipo de coisa, mas o princípio básico para que se tenha credibilidade onde quer que seja é o alinhamento do que se diz com o que se faz”, publicou Paulo Henrique.

Na última sexta-feira (18), ele havia postado sobre decepção e mágoas. “Depois que a gente toma um chá de decepção e começa a sentir os efeitos colaterais de indigestas mágoas, sendo obrigada a engolir coisas que não nos fazem bem e engolindo em seco certas coisas, a gente começa a digerir amadurecimento e passa a se alimentar de amor-próprio, nos permitindo às novas degustações, e, quando a gente finalmente toma um chá de realidade, a gente consegue se fartar num banquete chamado conhecimento.

Entrevista

No domingo (20), o “Fantástico” exibiu a segunda parte da entrevista com Larissa Manoela sobre o rompimento com os pais. A atriz explicou que está revisando as movimentações financeiras realizadas por Silvana e Gilberto, que no último ano somam R$ 5 milhões.

Ela também contou que teve que recorrer a um empréstimo para quitar a casa que mora atualmente. “Eu tenho um apartamento que acabei de vender para poder pagar a casa em que eu estou morando hoje. E que tive que pegar um empréstimo para poder quitar”, contou ela à repórter Renata Capucci.