Nick Carter, do Backstreet Boys, nega acusações de assédio sexual

Nick Carter, 40, do Backstreet Boys, foi novamente acusado de agressão sexual. Segundo o TMZ, a vítima diz que sofreu a violência em um iate e em um ônibus do cantor quando ela tinha 15 anos de idade e ele, 23.

A defesa do artista nega as acusações e diz que as denúncias já foram investigadas pela polícia, que não teria encontrado mérito para prosseguir com o inquérito. Além disso, Carter diz que a vítima "repete alegações falsas".

Terceira vítima

A mulher em questão é a terceira a processar o cantor por agressão sexual. Antes dela, que entrou com o processo de maneira anônima, Shannon Ruth entrou com uma ação judicial contra Carter em 2022 ao relatar que também teria sido vítima de abusos sexuais após um show da banda em 2001, quando ela era menor de idade.

A cantora Melissa Schuman também está processando o artista por uma agressão sexual que teria sido praticada em 2002.