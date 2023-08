Filha de Regis Danese fala sobre o estado de saúde do pai: 'melhorando'

A cantora Brenda Danese, filha do músico Regis Danese, que sofreu um grande acidente na quarta-feira (30), gravou um vídeo no Instagram dando detalhes do estado de saúde do artista.

“Por aqui estamos melhorando, graças a Deus. Nessa madrugada meu pai realizou uma cirurgia. Ele está na UTI agora, mas ainda não consegui falar com ele porque lá a gente não pode entrar. Mas vamos tentar vê-lo mais tarde”, iniciou ela, nesta quinta-feira (31).

“Não estou conseguindo dar entrevistas, são muitas pessoas da imprensa. Eu queria até pedir perdão, mas acho que é um momento muito delicado e eu realmente não consigo. Todas as informações que as pessoas estiverem postando, tenham certeza que elas foram dadas por mim, pela minha mãe, pelo meu tio ou até pelo meu pai. Mas não vão lendo qualquer notícia, qualquer coisa que as pessoas estejam falando. E continuem orando, por favor. Muito obrigada, que Deus abençoe”, concluiu ela.

Regis sofreu um acidente de carro na Rodovia BR-156, quando ia de Goiânia para Ceres, onde faria um show. “Por volta das 18h30, Régis, que estava no volante, foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com sua caminhonete que ficou totalmente destruída”, disse a nota da assessoria do artista sobre o ocorrido.

Um boletim médico sobre o estado de saúde de Regis também foi divulgado hoje. “Na madrugada desta quinta-feira (31) foi realizado um procedimento de laparotomia exploradora, em que foi constatada uma lesão puntiforme no intestino delgado, o que tornou necessário uma enterorrafia (costura do ferimento)”.