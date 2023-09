Vídeo de Aline Barros em gravação do Altas Horas repercute na web; assista

A cantora Aline Barros foi convidada para a gravação do programa Altas Horas, da TV Globo, e virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (1) por aparentar certo desconforto ao lado das demais atrações presentes no palco. O vídeo do momento, feito ainda nessa sexta, viralizou no Twitter e no Instagram.

As imagens teriam sido gravadas por um telespectador, que captou o momento em que a artista gospel demonstrou postura mais séria durante a gravação. Enquanto outro artista se apresentava no palco e convidados dançavam, Aline mexeu nos cabelos e ficou com semblante mais sério.

Veja:

Nas redes sociais, muitos questionaram o motivo pelo qual ela estaria desconfortável nos bastidores. Um dos mais citados falava sobre a religião da cantora, que é evangélica e abertamente mais conservadora.

"Ela é evangélica! Seria estranho se ela estivesse dançando essas músicas", disse um usuário do Twitter. Enquanto Aline mostrou desconforto, convidados como Gretchen, segundo as imagens, dançaram no palco.

As críticas, inclusive, foram muitas. "Achei a postura arrogante. Não precisa dançar, mas ao menos seja simpática com quem pensa diferente", escreveu outro.

Sucesso gospel

Aline Barros é casada com o ex-jogador de futebol e agora pastor, Gilmar do Santos, com quem teve os filhos Nicolas Barros dos Santos e Maria Catherine Barros dos Santos.

A cantora já ganhou oito Grammy Latino e vários discos de outo e platina. Recentemente, ela celebrou 30 anos de carreira com a gravação do DVD 'Aline Barros 30 Anos Na Casa'.