Esposa de Juliano Cazarré denuncia perfil falso criado em nome da filha: 'absurdo'

A stylist Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, usou seu Instagram nesta sexta-feira (1º) para denunciar a criação de um perfil falso em nome da filha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca rara que afeta a válvula tricúspide do coração.

"Atenção, esse perfil da Guilhermina não é feito por nós! Começou como um fã-clube e agora tem um link de jogos de azar que pede dinheiro. Não caia nessa! Absurdo!", escreveu Letícia. O perfil já soma 174 mil seguidores.

Legenda: Letícia Cazarré alerta para tentativa de golpe em perfil criado em nome da filha Foto: Reprodução Instagram

Maria Guilhermina, a caçula de cinco irmãos, nasceu em junho de 2022. Ela passou os primeiros sete meses de vida internada e já foi submetida a quatro cirurgias cardíacas.

Atualmente ela se encontra em casa, com a família, no Rio de Janeiro, com o suporte técnico e afetivo para sua recuperação, conforme informação do O Globo. Em junho deste ano ela voltou ao hospital para realização de exames e ajustes na medicação.

Entrevista

Em recente entrevista, dada este mês, Juliano Cazarré agradeceu o carinho dos fãs com a criança, e disse que só “Deus sabe onde ela conseguirá chegar”.

Juliano, que ainda é pai de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena, contou que os irmãos são muito carinhosos com a caçula, e reforçou que a família está fazendo o seu melhor. “Nos alimentamos de histórias que nos dão esperança e nos fazem acreditar. Temos que acreditar que a cura é possível e que ela ficará bem”, disse ele, na ocasião.