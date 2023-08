Juliano Cazarré fala sobre filha caçula: ‘Deus sabe onde ela vai conseguir chegar'

O ator Juliano Cazarré, no ar na nova novela das 19h da TV Globo, “Fuzuê”, falou em entrevista sobre a saúde da filha caçula, Maria Guilhermina, de 1 ano, que nasceu com uma má formação no coração, a anomalia de Ebstein. O ator agradeceu o carinho dos fãs com a criança, e disse que só “Deus sabe onde ela conseguirá chegar”.

“Desde que falamos que teríamos a Guilhermina e que ela viria com um problema no coração, o Brasil inteiro se uniu conosco em oração. Nos sentimos abraçados e sustentados por esse carinho”, começou dizendo.

“Não é algo que queremos falar o tempo todo, mas também não escondemos. Deus sabe onde ela vai conseguir chegar, e faremos o máximo para que ela vá o mais longe possível”, concluiu o artista em entrevista concedida ao colunista Lucas Pasin, do Uol.

Ele e a esposa, Letícia Cazarré, souberam o diagnóstico da filha ainda na gestação da stylist. Juliano ainda deu mais detalhes sobre a condição de saúde de Maria Guilhermina:

“Ela nasceu cardiopata. Depois da parada cardiorrespiratória se tornou ainda pneumopata e neuropata. Hoje em dia, o coração dela é o menor dos problemas. O que temos que fazer é que ela consiga respirar sem aparelhos e melhorar a coordenação motora. Tem que ser muito estimulada. Se Deus quiser, ainda vamos vê-la correndo no jardim, brincando e indo para a escola”.

Juliano, que ainda é pai de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena, contou que os irmãos são muito carinhosos com a caçula, e reforçou que a família está fazendo o seu melhor.

“Nos alimentamos de histórias que nos dão esperança e nos fazem acreditar. Temos que acreditar que a cura é possível e que ela ficará bem”.