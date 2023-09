Filho de Fábio Assunção está de férias no Ceará e compartilha momento com o pai

João Assunção, filho do ator Fábio Assunção, compartilhou com os seguidores do Instagram momentos de suas férias ao lado do pai.

Os dois aparecem em imagens na praia de Beberibe, no Litoral Leste. “Aqui é fechamento”, escreveu o jovem na legenda de post, publicado na quinta-feira (31).

Fábio também tem feito postagens em seu perfil no Instagram em solo cearense, citando o filme “Motel Destino”, do diretor Karim Aïnouz, que está sendo gravado no estado. A trama do longa-metragem abordará o tema erotismo, elemento recorrente nas produções do diretor.

Além de João, Fábio também é pai de Ella, de 12 anos.