Filho de Mussum ainda aguarda reconhecimento de paternidade após confirmação do exame de DNA

O filho de Mussum, Igor Palhano, que comprovou o laço com o pai por meio de um teste de DNA em 2019, ainda segue em briga na Justiça para o reconhecimento da paternidade e acesso à herança do humorista.

"Estou esperando o meu reconhecimento de paternidade até hoje. Demorou muito porque a minha advogada principal, que era a minha mãe, colocou algumas coisas no início do processo que não estavam certas e isso atrasou um pouco mais. Estou aguardando esse meu reconhecimento, que está previsto até o final deste ano", declarou o cirurgião-dentista em entrevista ao Extra.

Igor tem 31 anos e Mussum, pai dele, faleceu há quase 30. Desde o lançamento do trailer de 'Mussum, o Filmis', o nome do humorista voltou a estampar as manchetes dos jornais brasileiros.

"Deveria ter saído muito antes. Falta só isso para eu poder ver o que tem e pedir o que é meu de direito. Só depois que vou ter acesso a outras coisas", declarou Igor na entrevista.

Agora, um novo advogado cuida do caso. Alexander Medeiros confirmou que a posição da família é positiva em relação a Igor. "O processo ainda continua, não terminou. Eles concordaram com o reconhecimento, mas ainda falta a sentença para findar essa ação", confirmou, segundo o jornal Metrópoles.

Teste de DNA

O exame de DNA que comprovou o parentesco entre Igor e Mussum foi realizado ainda em 2019. Um ano após o resultado, em 2020, Igor revelou que pretendia acrescentar o sobrenome de Mussum, batizado como Bernardes Gomes, ainda mantendo o do pai de criação.

Já em 2021, ele entrou com processo na Justiça para ser incluído no inventário do artista. Na época, quatro irmãos de Igor alegaram que ele não possuía direito à herança e, por conta disso, os bens foram bloqueados até o fim da ação.