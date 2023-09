Após término com MC Cabelinho, Bella Campos publica bastidores da gravação de novo filme

Após o término conturbado com MC Cabelinho, Bella Campos parece ter decidido seguir em frente concentrando energia em sua carreira. Em nova publicação no Instagram, compartilhada na noite desta quinta-feira (31), a atriz apareceu nos bastidores de sua nova empreitada.

Publicada nos stories, a foto mostra a atriz com os cabelos soltos e usando um cropped rosa, posando em uma espécie de camarim. “Silêncio, estou fazendo cinema nacional”, escreveu ela.

Legenda: Artista está gravando filme em Cuiabá Foto: Reprodução/redes sociais

De acordo com a Vogue, Bella faz parte da produção “Cinco Tipos de Medo”, sequência do filme “Três tipos de Medo”, do cineasta Bruno Bini. As gravações do filme devem acontecer em Cuiabá, no Mato Grosso.

Nas redes sociais, a publicação rendeu elogios para a artista. “Conseguem sentir o poder dessas palavras?! Ela tem uma carreira incrível pela frente, o tempo dela é ouro, e quem perdeu que chore”, escreveu um dos usuários.

Esta foi a primeira foto que a atriz publicou após anunciar o fim de seu relacionamento com MC Cabelinho, no último domingo (27). O término teria ocorrido após uma suposta traição do cantor.