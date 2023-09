Sabrina Sato detalha fim de casamento com Duda Nagle: 'sexo é um termômetro'

Separada desde o início do ano de Duda Nagle, Sabrina Sato deu detalhes sobre o fim do casamento com o ator durante o “Sobre Nós Dois” desta quinta-feira (31). Em conversa com Camila Queiroz, Klebber Toledo e Teresa Cristina, a apresentadora explicou como percebeu que seu casamento estava esfriando.

"No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer”, afirmou ela, enquanto os convidados discutiam sobre o aumento de divórcios no país. Marcelo Adnet ainda perguntou a Sato sobre os "sintomas do fim".

Klebber Toledo supôs que o casal não estava transando com frequência, e Sabrina concordou. "O sexo é um termômetro, sim. A gente foi tentando se ajustar, se ajustar… Chegou uma hora que a gente falou: ‘A gente já não está mais junto’. Quando um casal se separa, já está separado”, detalhou a artista.

Sobre a superação do término, a apresentadora disse que elevar a autoestima é importante para passar pelo momento difícil. "Levo meu corpo, meu talento, minha confiança e meus vibradores!", brincou.

Sabrina e Duda anunciaram o fim do casamento em março deste ano. Os dois estavam juntos desde 2016 e são pais da pequena Zoe, de quatro anos.