Sabrina Sato irá apresentar novo quadro no Fantástico: 'é um privilégio'

A ex-BBB e apresentadora Sabrina Sato está prestes a retornar às telas da TV Globo com uma nova atração. A paulista irá compor o time do "Fantástico" e terá um quadro próprio nas noites de domingo. O novo trabalho foi divulgado na quarta-feira (12) por meio de um vídeo publicado pelos perfis da artista e no site do programa dominical.

Segundo o portal G1, a apresentadora vai explorar, com o humor e a curiosidade que só ela tem, a Itália.

Em 2023, o país europeu foi classificado como o país mais acolhedor do mundo, com base em avaliações de usuários do site de viagens Booking.com.

Sabrina Sato Apresentadora Nem em meus sonhos mais ousados, eu pensei que, um dia, faria parte do time Fantástico! É um privilégio, um presente participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há 50 anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantástica!

Retomada na TV fechada

Em maio deste ano, Sabrina Sato completou um ano de Globo. Além do quadro no programa dominical, ela já está escalada para dois novos projetos.

Ao lado de Marcelo Adnet, Sabrina comandará a atração "Sobre Nós Dois", com estreia prevista para 17 de agosto, no Globoplay e GNT. Eles irão receber convidados para conversar sobre intimidades.

O outro projeto é um novo reality show de relacionamentos, intitulado de "Let Love = Deixe Amar". O programa será apresentado pela paulista e João Vicente de Castro, seu ex-namorado, com transmissão pelo Multishow e Globoplay.