Thaila Ayala desabafa sobre cirurgia da filha caçula: 'Tudo isso veio para transformar'

A atriz Thaila Ayala desabafou sobre detalhes da cirurgia da filha caçula, Tereza, que nasceu com uma cardiopatia congênita. Em entrevista ao Fantástico, a atriz contou ainda sobre a experiência traumática da primeira gravidez. A bebê de três meses é fruto do relacionamento de Thaila com o ator Renato Góes.

"Eu tava amamentando ainda e tem aquela coisa: 'se você está amamentando você não engravida. Então, a gente tava fazendo tabelinha e aconteceu'", disse ela, acompanhada do marido. O diagnóstico de Tereza chegou após um exame de rotina.

Como foi a cirurgia

A cada 100 nascimentos, um bebê nasce com esse tipo de cardiopatia, a da Tereza é a mais comum. "Eu perguntei ao médico: como era [a cirurgia]? (...) E aí eu perguntei para ele e ele falou: É uma cirurgia pesada mesmo. Nunca mais vai sair da minha cabeça. Ele falou, é abrindo. Aí, nossa! Quando ela voltou do banheiro, eu fiquei meu Deus do céu, eu passei um tempo sem ter coragem de falar para ela", disse o astro da novela "Mar do Sertão".

"Você diminui o fluxo para o intestino, diminui a absorção de nutrientes, e isso leva a uma consequência mais evidente para as famílias, que é o baixo ganho de peso e muitas vezes o baixo ganho de estatura", explicou o cardiologista, Gustavo Foronda.

Houve semanas em que Tereza não ganhou nem 10 gramas. A neném não resistiria ao parto normal e nasceu com 39 semanas, em uma cesária. Após o procedimento delicado, Tereza teve alta depois de 10 dias de internação. A bebê terá uma vida normal, segundo os especialistas.

"Com certeza tudo isso veio para transformar. Realmente os valores, e você vê tudo de uma forma diferente, então acho que primeiro ela vem para transformar os pais, mas eu acho que realmente ela veio para transformar muita coisa", finaliza Thaila.

Doença de Tereza

Neste mês, Tereza passou por uma delicada cirurgia no coração, realizada no Hospital Israelita Albert Einstein. Ainda no útero, a filha dos atores foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita.

O ator publicou um agradecimento aos profissionais de saúde no dia 6 deste mês. "Tereza e seus HERÓIS. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu", desabafou o astro global.

Nas redes sociais, Thaila compartilhou a ansiedade com o procedimento cirúrgico. "Eu confesso que cheguei até o dia da cirurgia bem, forte, firme, muito confiante! Minha irmã um dia falou: ‘você deve estar numa agonia só, né?’, e eu respondi do fundo do coração: ‘Quem crê em Deus não vive em agonia’. E era exatamente assim que eu estava me sentindo. Até a noite anterior", escreveu a atriz.

"Pensar que aquela noite poderia ser a última, era como se as horas se esfarelassem e escorressem pelos meus dedos. Cada segundo doía, doía demais. Nunca senti tanta vontade de parar o tempo”, descreveu Thaila.

“Foi Deus que a pegou no colo e a deixou naquela maca porque eu jamais teria conseguido", acrescentou.