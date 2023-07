Thaila Ayala emociona ao fazer relato sobre o dia da cirurgia da filha

A atriz Thaila Ayala publicou no Instagram, nesta quarta-feira (12), um relato emocionante sobre o dia da cirurgia da filha, Tereza, fruto do casamento com Renato Góes. A menina nasceu com uma cardiopatia congênita e passou no início do mês por uma cirurgia no coração, em São Paulo.

No relato, Thaila confessou o medo que sentiu de perder a filha, de apenas 2 meses. “Nada te prepara para esse dia, para esse momento. A caminho da cirurgia! A caminho de entregar minha filha sem saber se receberia ela de volta", começou dizendo.

"Eu confesso que cheguei até o dia da cirurgia bem, forte, firme, muito confiante! Minha irmã um dia falou: ‘você deve estar numa agonia só, né?’, e eu respondi do fundo do coração: ‘Quem crê em Deus não vive em agonia’. E era exatamente assim que eu estava me sentindo. Até a noite anterior", confessou a atriz.

"Pensar que aquela noite poderia ser a última, era como se as horas se esfarelassem e escorressem pelos meus dedos. Cada segundo doía, doía demais. Nunca senti tanta vontade de parar o tempo”, descreveu Thaila.

“Foi Deus que a pegou no colo e a deixou naquela maca porque eu jamais teria conseguido. Eu jamais vou esquecer daquele corpinho tão minúsculo naquela maca enorme. Me deixaram ficar até ela apagar, colocaram a máscara de gás no rostinho dela e ela tentando se soltar olhando para mim como quem pede ‘socorro mamãe, me ajuda’", disse ela.

"Foi quando eu fui até o ouvido dela e cantei ‘um dia gatinha manhosa eu prendo você no meu coração’, que é a música que a gente canta desde que ela nasceu e que ela acalma na hora. Ela acalmou e deixou ser anestesiada. Eu vi os olhinhos dela se fecharem. Ali meu mundo parou", contou.

"Eu tive que ser carregada literalmente para fora da sala, era impossível deixá-la lá. E foram as horas mais densas da história”, escreveu ainda Thaila no seu relato.

Na última semana, a atriz e Renato Góes falaram publicamente pela primeira vez sobre a cirurgia da filha em postagens nas redes sociais.