Mulher que denunciou o ex-BBB Felipe Prior descreve estupro: 'foi bem doloroso'

A mulher que denunciou o ex-BBB Felipe Prior por estupro concedeu entrevista exclusiva ao "Fantástico" deste domingo (16), na Globo. Na conversa, a vítima relatou detalhes da agressão e afirmou que seu intuito, com a divulgação do caso, é estimular que outras mulheres que sofrem esse tipo de violência sexual tenham "coragem de se posicionar".

O crime foi cometido em agosto de 2014.

"Ele é muito mais forte que eu, então, não tinha como sair dessa situação. Eu achava que ia conseguir apagar isso da minha vida e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, mas isso não aconteceu”, descreveu a mulher.

A vítima, que hoje tem 31 anos, contou que, no dia em que foi violentada, reforçou que não queria ter relações sexuais com o ex-BBB e que tentou resistir fisicamente, mas sem sucesso. "Quantas vezes eu preciso falar 'não' para a pessoa entender que ela está me machucando? Que ela está me violentando?", denunciou.

Como aconteceu o crime?

Segundo a mulher, ela e Prior começaram a conversar em uma universidade particular, em São Paulo, onde os dois cursavam arquitetura. "A gente começou a ter contato por conta de uma colega minha, de sala, que também estudava na Zona Norte. Todos nós morávamos na Zona Norte. Ela conversou com ele e sugeriu de a gente fazer um esquema de caronas pagas, já que a gente morava todo mundo perto", disse.

O crime aconteceu na madrugada de dia 8 de agosto de 2014, depois de uma festa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP).

Na hora de ir embora, a vítima cruzou com Prior, que ofereceu carona para deixar ela e uma amiga em casa, na Zona Norte. "Ele deixou primeiro a minha amiga na casa dela. E, quando a gente estava indo sentido a minha casa, ele parou o carro no meio da rua, desafivelou meu cinto e começou a me beijar. Aí ele foi pro banco de trás e me puxou", contou.

"Começou a tirar minha roupa. E, à medida que as coisas iam acontecendo, ele se tornava cada vez mais agressivo comigo. Eu falei: 'Felipe, eu não quero'. Comecei a tentar resistir fisicamente e ele começou a puxar meu cabelo", narrou ela.

Depois do estupro, ainda segundo a vítima, Prior viu que ela estava sangrando e perguntou se a mulher queria ir ao hospital. "Falei que não, que só queria ir para minha casa", disse.

"Fiquei no chuveiro tentando estancar o sangue sozinha, mas minha pressão já estava muito baixa. Fui acordar minha mãe e pedi para ela me ajudar". Foi quando as duas foram ao hospital, e a vítima foi submetida a exames, que constataram que ela sofreu uma laceração de grau um — compatível com fricção de pênis ou introdução de outro instrumento na vagina, conforme o prontuário acessado com exclusividade pelo "Fantástico".

Coragem de se posicionar

No "Fantástico", a vítima contou que decidiu falar sobre o assunto, anos depois, para estimular que outras mulheres vítimas de abuso denunciem seus agressores.

"Eu posso ajudar outras mulheres a terem coragem de se posicionar. Porque isso precisa parar. Isso precisa parar", disse. "Infelizmente, faz parte da minha história. O que eu posso fazer hoje é mostrar para o mundo que nenhuma mulher merece ter uma ferida dessas", concluiu.

O caso foi revelado em abril de 2020 pela revista Marie Claire, após a saída de Prior do BBB 21.

Entenda condenação do ex-BBB

Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. A decisão partiu da 7ª Vara Criminal de São Paulo e diz respeito à denúncia feita em 2020. A defesa do ex-BBB, porém, alega que o cliente é inocente. Como a decisão da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos foi em primeira instância, Prior ainda pode recorrer em liberdade.

Prior se manifestou em suas redes sociais após a condenação, em 10 de julho, apenas por meio de seus advogados. "A sentença será objeto de apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência", escreveram os juristas do escritório Ianni & Ianni.

Em nota enviada ao "Fantástico", os advogados do ex-BBB disseram que "no momento oportuno e através de alguns veículos, Felipe se manifestará esclarecendo os fatos distorcidos e inverídicos apresentados como resposta para os demais veículos de comunicação".

Nesta semana, o arquiteto já havia usado uma rede social para dizer ser inocente. Ele limitou os comentários da postagem e deixou apenas as que eram positivas para ele.