Ator de 'Vai na Fé', Matheus Abreu recebe alta hospitalar após acidente de moto

O ator Matheus Abreu recebeu, nesta quinta-feira (31), alta do Hospital da Fundação Ouro Branco. O intérprete do personagem Eduardo na novela Vai na Fé estava internado desde a última segunda-feira (28), após sofrer um acidente de trânsito.

Na ocasião, Matheus foi atingido por um carro quando estava dirigindo sua moto na cidade de Ouro Branco, interior de Minas Gerais.

A notícia, da alta hospitalar, foi dada pelo ator em suas redes sociais. “Oi, pessoal! No início da semana sofri um acidente, saíram várias matérias sobre isso, então estou passando para avisar que está tudo bem, já estou em casa, já recebi alta do hospital, foi um susto bem grande, mas agora está tudo bem”, declarou.

“Vou focar 100% na minha recuperação, então queria agradecer às mensagens, ao carinho e apoio de todos”, concluiu.

Na sequência do vídeo, o ator contou alguns detalhes sobre o acidente. “O susto foi grande, porque eu estava de moto, na avenida principal de um bairro, quando um carro, vindo do retorno, parou no retorno, e quando eu estava passando ele simplesmente acelerou em cima de mim, acertou minha moto, me derrubou, me ralei bastante”, disse ele.

Por fim, o artista agradece o carinho recebido e direciona o “foco total na recuperação”. “Mas, graças a Deus, está tudo bem, e é isso. Foco total na recuperação. Muito obrigado por toda a preocupação, pelo carinho, pelas mensagens”, finalizou.

ACIDENTE

No dia do acidente, a assessoria de imprensa do artista contou que ele conduzia o veículo pela Avenida Conselheiro Lafaiete, via principal do bairro Primeiro de Maio, quando um carro, saindo da via de retorno, o atingiu na lateral.

O ator, que vivia um triângulo amoroso com Jennifer (Bella Campos) e Otávio (Gabriel Contente) em Vai na Fé, está de férias em sua cidade natal desde o fim da novela.