Maíra Cardi e Thiago Nigro explicam entrega de alianças para casamento em carro forte: 'boa ideia'

A influenciadora Maíra Cardi e o coach Thiago Nigro aproveitaram a repercussão das notícias sobre o casamento dos dois e esclareceram detalhes da cerimônia, realizada em segredo na última terça-feira (29). Um dos boatos era de que as alianças haviam sido enviadas em um carro forte, o que foi explicado pelo casal.

"A gente ficou todos esses dias sem internet, porque a gente escolheu fechar um hotel para vir com nossos convidados, para que a gente pudesse curti-los e a gente curtir eles. São muitos dias, ontem que a gente liberou o celular, então a gente praticamente não sabe o que está acontecendo no mundo", esclareceu Maíra.

Uma das primeiras questões desmentidas por ela foi o local do casamento. Segundo ela, o espaço escolhido possui relevância na história do casal, já que foi o primeiro hotel em que ficaram hospedados juntos desde o início do relacionamento.

"A gente está em um hotel maravilhoso, onde nunca ninguém casou. Eles abriram uma exceção porque somos clientes há muito tempo", disse a influencer. O hotel é o Lake Vilas, situado no município de Amparo, no Interior de São Paulo, e com diárias de até R$ 7 mil. O casal pontuou que pagou por toda a estadia e não aceitou permutas.

Outra questão pontuada foi a alimentação do evento. "Quanto ao negócio dos doces, que tinha 1.600 doces. Mentira, tinha mais de 2 mil. E óbvio que eram saudáveis. A gente já tinha falado em algumas entrevistas que a gente ia ter as opções, para que as pessoas que, obviamente, quisessem fazer suas escolhas e comer o doce que não era saudável. Cada um sabe o que quer fazer da sua vida", continuou Maíra.

Alianças em carro forte?

Entre os boatos, entretanto, um mais grandioso se destacou: o de que as alianças do casal teriam sido enviadas ao local em um carro forte, assim como um conjunto de brincos para Maíra Cardi. Segundo informações da imprensa, as alianças teriam, juntas, 200 diamantes.

"As pessoas falando, 'meu Deus, vocês mandaram um carro forte buscar as alianças', primeiro de tudo, que boa ideia mandar um carro forte trazer as alianças. Carregar um negócio de tanto valor, faz sentido", ironizou Thiago Nigro.

Nas redes sociais, internautas já haviam reparado que Nigro já estava com uma sacolinha antes da chegada do tal carro forte. "A sacolinha chegou antes do blindado?", questionou um seguidor, que não teve a pergunta esclarecida.

Logo depois, os dois resolveram explicar como ocorreu o momento. "Marcelo, o dono da joalheira, foi quem decidiu mandar o carro forte, não foi decisão nossa, e ele decidiu por que tinha também um brinco de seis quilates de diamante", disse Thiago Nigro.