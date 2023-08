Alianças de Maíra Cardi e Thiago Nigro têm 200 diamantes; casal chegou à cerimônia de carro forte

As alianças de casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro foram desenvolvidas pelo designer Marcello Campos e têm mais de 200 diamantes. Um detalhe, no entanto, chamou ainda mais atenção: os acessórios foram levados de carro forte para a cerimônia, que aconteceu na terça-feira (29), em segredo, em um hotel no Interior de São Paulo.

Conforme a assessoria do evento, o designer desenhou e cravejou manualmente cada diamante nas peças, que possuem significado profundo.

É uma arte japonesa de juntar as peças de cerâmica partida com ouro. A premissa é incentivar a ideia de que as pessoas devem aceitar suas imperfeições e defeitos, para poder criar uma versão mais forte e bonita da arte.

Após o casamento, Maíra falou publicamente sobre o motivo de ter mantido tudo em segredo. “Fechamos um hotel por cinco dias e chamamos apenas a família e amigos muito íntimos para compartilhar desse momento tão especial. Mas ano que vem tem parte 2! Obrigada a todos vocês que oram, torcem e apoiam nossas vidas. Agora, formamos uma só carne, e estamos juntos até o fim (ou depois)”.

Na quarta-feira (30), o casal promoveu uma nova festa para os convidados, dessa vez um Baile de Máscaras.