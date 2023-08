Virgínia justifica motivo de avião dado a Zé Felipe não estar no nome dele

Na participação no programa “Conversa com Bial”, Virgínia Fonseca esclareceu mais uma polêmica em torno do nome dela. A influenciadora contou o motivo do avião que ela deu de presente ao marido, Zé Felipe, em abril, está no nome de uma das empresas dela, e não no nome do cantor.

“Como foi presente, se eu colocasse na holding do Zé Felipe, ele teria que pagar uma porcentagem de alguma coisa. Então, não teria como eu tirar dele se é presente”, justificou.

Virgínia ainda disse que contou com a ajuda do sogro, o cantor Leonardo, na hora da compra do presente milionário. “A gente fez tudo no off, o Leo me ajudou, ele participou de tudo, foi ele que achou o avião. Colocou no meu nome, mas tudo que a gente conquistou depois do casamento é nosso”.

A influenciadora digital também relatou que pede conselhos ao sogro quando se trata de negócios. “Sempre quando surge alguma oportunidade para investir dinheiro, vou lá e peço conselho para ele. Ou algum projeto, a gente sempre comunica, sabe? Todo mundo fica sabendo de tudo lá em casa”.