Zé Felipe ganha avião de Virginia como presente de aniversário

A influenciadora Virginia Fonseca comprou um avião para o marido Zé Felipe como presente de aniversário, fazendo a surpresa nesta quinta-feira (20). O cantor vai completar 25 na próxima sexta-feira (21).

"Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo te amoooooooo", escreveu Zé Felipe em uma publicação no Instagram.

Além disso, ainda disse que o jatinho de presente vai ser usado pela família. "Ganhei um avião da minha gata!!! Agora dá pra levar a família todaaa, te amoo demais meu amor, esse avião é nosso!!", acrescentou.

Zé Felipe defende Virginia

No começo deste mês, o casal se envolveu em uma polêmica com o jornalista Evaristo Costa. Depois de Virginia publicar vídeo em que a filha apareceu pedindo para ir aos braços da babá, Evaristo publicou no Twitter: “Já ouviram falar: mãe é quem cria?”.

Por isso, no dia 5 de abril, o filho do sertanejo Leonardo lançou um rap em resposta ao jornalista. Na música, defendeu a companheira e as herdeiras, além de chamar o antigo apresentador do Jornal Hoje de “otário” e de “c*zão”.

“Então se liga, falou que queria, agora escuta o que devia. Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias. E pega a visão, seu comentário não foi de um jornalista, mas de um c#zão. Se você prega e não faz, não venha postar pomba branca da paz”, cantou Zé Felipe.