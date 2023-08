Virginia Fonseca diz que teve problemas de saúde após polêmica da base: 'passei muito mal'

A influenciadora Virginia Fonseca falou pela primeira vez sobre as críticas que recebeu em razão da base lançada pela marca WePink. Em conversa com Leo Dias, divulgada nessa segunda-feira (28), no YouTube, a influenciadora revelou ter tido problemas de saúde decorrentes da polêmica.

"As pessoas começaram a falar que era um produto de péssima qualidade, para eu me pronunciar, sendo que o produto não causou alergia em ninguém. Eu me pronunciaria se realmente tivesse causado algo em alguém ou se fosse um produto de péssima qualidade, mas não. É questão de gosto. (...) Já comprei também várias bases que não gostei e está tudo certo. Agora, não tem como falar que o produto é ruim, porque não é. A qualidade é 'A'. Eu só uso a minha base, dou meu nome", disse a influenciadora.

À época, diversas blogueiras do ramo testaram o item de maquiagem e afirmaram que o produto não entregava o que prometia na embalagem. Uma das resenhas mais famosas foi feita pela influenciadora Karen Bachini.

Diante da pressão, Virginia contou que sofreu alopecia, condição que provoca queda de cabelo. "Passei muito mal com essa história da base, me deu alopecia, buraco na cabeça, caiu o cabelo. E eu plena em Miami, fingindo que estava tudo bem, tudo maravilhoso, ninguém via por trás", disse ela.

A influenciadora ainda mostrou fotos de como ficou o cabelo durante o período de estresse: "Não tive condições (de ficar rebatendo as críticas). Fiquei muito mal, ninguém sabia disso. Me deu cinco buracos (na cabeça), ocasionados pela queda capilar", finalizou.

Virginia Fonseca revela que teve alopecia após polêmica de sua base pic.twitter.com/LI6Ghg7fAi — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 28, 2023

Leo Dias questionou se Virginia já teria tido algum contato com Karen Bachini antes da polêmica: "Não. Já tinha ouvido falar dela, em outra polêmica que ela estava envolvida, mas nunca segui. Só vi mesmo", esclareceu.