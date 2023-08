Sabrina Sato ultrapassa Juliette e volta a ser a ex-BBB mais seguida do Instagram

A ex-BBB Sabrina Sato voltou a ser ex-BBB mais seguida do Instagram, com 31,4 milhões de seguidores na rede social.

Nos últimos dois anos, Juliette, vencedora do BBB 21, esteve no primeiro lugar do pódio. No entanto, nesta segunda-feira (28), a paraibana voltou para o 2º lugar, com 31,3 milhões de fãs na rede social.

Mesmo tendo perdido o lugar, Juliette continua com uma carreira de sucesso pós-reality show com sua legião de fãs, que se intitulam cactos. Recentemente, ela lançou seu novo álbum, “Ciclone”, que entrou na lista de Top Albums Debut Global, feita pela plataforma Spotify.