Sérgio Hondjakoff anuncia venda de vídeos personalizados por até R$ 500

O ator Sérgio Hondjakoff anunciou por meio de um vídeo no Instagram, no domingo (27), que irá vender vídeos personalizados para os fãs.

“Você quer um vídeo do Serginho Hondjakoff falando seu nome ou mandando um alô para a sua galera? Entre em contato com o WhatsApp”, explicou ele nas redes sociais, divulgando um número do Rio de Janeiro.

Veja o vídeo:

Em entrevista à Quem, o artista explicou que teve a ideia de fazer os vídeos porque está sem contrato com emissora. “É uma forma de ganhar dinheiro honestamente. Sei que tem empresas que fazem isso e vendem vídeos de artistas”.

Ainda ao site, o empresário do artista, Dino Boyer, disse que já surgiram vários interessados. “Mais de 400 pessoas entraram em contato e ainda não conseguimos responder todos. O vídeo de 30 segundos custa R$ 500 e o de 15 segundos custa R$ 300 para pessoa física”.