Ator de Hannah Montana, Mitchel Musso é preso nos EUA por roubo e embriaguez

Intérprete de Oliver Oken em "Hannah Montana", o ator Mitchel Musso foi preso no Texas, nos Estados Unidos, neste fim de semana. Ele é suspeito de roubar um pacote de salgadinho de batata.

US$ 1 mil é o valor pago de fiança pelo ator

A informação é do jornal TMZ, que relatou ainda o momento da abordagem do artista. Musso teria sido rude e grosseiro com funcionários do hotel ao ser questionado por funcionários de um hotel sobre o pagamento.

No momento da abordagem, o ator estava embriagado na parte externa do hotel.

Ainda conforme o TMZ, os agentes descobriram diversas multas de trânsito no nome do ator.

Após ser detido, Musso foi liberado após pagar fiança de US$ 1 mil. Ele irá responder por beber em público, roubo e falta de exibição de carteira de motorista.