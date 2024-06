Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (27)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (27) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Bento impede que João Pedro assine o contrato ao ler o documento e se certificar de que Egídio estaria enganando o irmão.

Resumo completo de 'Renascer' desta quinta-feira

Bento impede que João Pedro assine o contrato ao ler o documento e se certificar de que Egídio estaria enganando o irmão. Egídio manda Marçal reunir as pessoas que fecharam negócio com João Pedro. Damião alerta José Inocêncio para o perigo que os filhos estão correndo com a fúria de Egídio.

Lu sugere a João Pedro que Augusto examine Sandra. Deocleciano avisa a João Pedro que os fazendeiros que haviam acordado a venda do cacau com eles estão querendo desfazer o negócio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.