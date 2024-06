Supercine hoje: veja qual filme a TV Globo exibe na madrugada deste domingo (30)

O "Supercine" da madrugada deste domingo (30) exibe o filme "Revelação em Família". A sessão da TV Globo inicia à 01h30, após a exibição do programa "Nosso Arraiá - Eusébio Junino". Saiba mais sobre o longa abaixo.

VEJA TRAILER

SINOPSE DE 'Revelação em Família'

Lauren, uma jovem ainda dentro do armário, traz sua namorada, Hailey, para conhecer sua família no Dia de Ação de Graças, apenas para ter seus esforços de se assumir frustrados pela chegada inesperada de seu colega de quarto, Austin, que seus pais imaginam ser seu namorado. Em uma espiral de confusão e desentendimentos, outros membros da família vão chegando para as festividades e deixando a situação ainda mais fora do controle do casal.

