Globo cancela transmissão do Festival de Parintins 2024 por falta de acordo com TV local

A TV Globo não irá mais exibir o Festival de Parintins, marcado para 28, 29 e 30 de junho. O cancelamento da transmissão ocorre devido à falta de acordo com a TV A Crítica, detentora dos direitos da festa regional. Em nota enviada à imprensa nesta quinta-feira (13), a emissora frisa que segue com o desejo de veicular o evento.

"A Globo iniciou conversas para a transmissão do Festival de Parintins, mas não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento. A Globo continua interessada em exibir nas suas diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento", diz nota.

A ex-BBB 24 Isabelle Nogueira é a cunhã-poranga do Boi Garantido, e durante o reality show a participante comentou sobre a festividade com os outros brothers. Em 2 de maio, a emissora revelou que iria exibir o festival. O anúncio também foi confirmado na época pelo governador Wilson Lima.

"A riqueza cultural da região esteve sempre presente na programação da Globo, seja através da cobertura local, na beleza de suas histórias e cenários representados na dramaturgia ou pelos artistas e personalidades presentes em programas, musicais e realities", continua comunicado.

A TV Globo ainda informou que a cobertura jornalística do Festival de Parintins seguirá na emissora e em sua afiliada. "A formalização do nosso interesse tinha como objetivo integrar o Festival de Parintins ao portfólio de grandes transmissões da Globo, palco das principais festas culturais e populares brasileiras. O evento continuará presente na cobertura nacional do jornalismo da Globo e da Rede Amazônica", conclui nota.

TEMAS DO FESTIVAL

Para 2024, o Boi Caprichoso surge com o tema "Cultura - O triunfo do povo", enquanto o Boi Garantido aparece com "Segredos do Coração". Os ensaios, realizados nos fins de semana tanto em Manaus como em Parintins, funcionam também como uma espécie de esquenta.

Em fevereiro deste ano, por exemplo, a Rede Amazônica transmitiu o Carnaboi, uma festa prévia do festival folclórico e que reuniu mais de 35 mil pessoas em Manaus, durante duas noites de apresentação.

FESTIVAL DE PARINTINS

O Festival Folclórico de Parintins foi criado em 1965, na época ainda com o intuito de arrecadar doações para a conclusão da obra Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Atualmente, a festa possui o título de Patrimônio Cultural do Brasil.

Durante o festival, cada apresentação possui o tempo máximo de 2 horas e 30 minutos, performados em meio ao silêncio da torcida. O total de 21 itens são julgados pelos jurados para definir o vencedor do ano.