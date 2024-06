Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve ficar na votação da Zona de Risco

Os participantes Catia e Hadad devem permanecer na mansão de A Grande Conquista 2, da Record TV, conforme aponta a parcial da enquete do Diário do Nordeste, na tarde desta quinta-feira (13). Na Zona de Risco, eles disputam a preferência do público com Fernando.

Na votação, 40.79% dos leitores escolheram Catia, em seguida vem Hadad com 39.12%. Até o momento, Fernando é o com o menor percentual: 20.10%. Isto indica que ele deve ser o conquisteiro eliminado do reality show nesta noite.

Agora, os espectadores votam e decidem quem do trio será eliminado. O menos votado sairá da atração nesta quinta-feira (13).

Legenda: Catia, Hadad e Fernando se enfrentam na Zona de Risco Foto: Reprodução

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na noite de terça-feira (11), os donos da mansão, Geni e Fernando, entraram em consenso e indicaram Taty Pink para a berlinda, com a justificativa de "movimentar" a disputa. A cantora ficou chateada com a escolha.

Entre os conquisteiros, Fernando foi o todo-poderoso mais votado e foi o segundo a entrar na versão preliminar da Zona de Risco. No cara a cara, Katia recebeu mais indicações e fechou o trio da berlinda.

Ainda nessa noite, Liziane usou seu poder, passando todos os votos de Fellipe para Rambo, mas isso não alterou o resultado.

Na Prova da Virada, Taty Pink venceu e se livrou da berlinda, indicando Hadad para seu lugar.