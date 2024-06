Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da Zona de Risco? Vote

Catia, Fernando e Hadad estão na quinta Zona de Risco da fase de mansão em A Grande Conquista 2, da Record TV. A formação foi finalizada nessa quarta-feira (12), com o resultado da Prova da Virada, quando Taty Pink conseguiu se livrar da berlinda e indicou Hadad para seu lugar.

A cantora era a preferida do público para vencer a dinâmica na enquete do Diário do Nordeste.

Agora, os espectadores votam e decidem quem do trio será eliminado. O menos votado sairá da atração nesta quinta-feira (13). Abaixo, revele quem você deseja que permaneça no programa.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na noite de terça-feira (11), os donos da mansão, Geni e Fernando, entraram em consenso e indicaram Taty Pink para a berlinda, com a justificativa de "movimentar" a disputa. A cantora ficou chateada com a escolha.

Entre os conquisteiros, Fernando foi o todo-poderoso mais votado e foi o segundo a entrar na versão preliminar da Zona de Risco.

No cara a cara, Katia recebeu mais indicações e fechou o trio da berlinda.

Ainda nessa noite, Liziane usou seu poder, passando todos os votos de Fellipe para Rambo, mas isso não alterou o resultado.

Na Prova da Virada, Taty Pink venceu e se livrou da berlindo, indicando Hadad para seu lugar.