Youtuber Comicstorian morre aos 40 anos em 'acidente infeliz', diz esposa

Morreu aos 40 anos, o youtuber Ben Potter, conhecido como Comicstorian. O anúncio da morte do criador de conteúdo foi compartilhado por sua esposa, na última segunda-feira (10).

"Há dois dias, no dia 8 de junho, meu marido, Ben Potter, morreu em um acidente infeliz", lamentou Nathalie Potter, no X, antigo Twitter.

Nathalie comentou sobre as qualidades do marido. A causa da morte não foi divulgada.

"Para muitos de vocês, ele era um Comicstorian, dando voz a histórias de vários meios diferentes. Para seus entes queridos, ele era uma das melhores pessoas e mais solidárias que alguém poderia desejar. Como marido, filho, irmão, amigo ou mesmo apenas um estranho, Ben era amoroso e genuíno. Ele era alguém que ouvia e reservava tempo para seus entes queridos. Ele faria o possível para fazer todos rirem e ter certeza de que estavam bem. Ele era nossa rocha e tranquilizava seus entes queridos sempre que precisavam", continuou.

A viúva pediu ainda respeito e privacidade aos fãs para ela e sua família. "Ele era meu mundo e preciso de tempo para estar com amigos e família. Tenho tantas coisas que preciso resolver, mas primeiro preciso lamentar. Peço que respeitem minha privacidade, assim como a de todos os outros. Agora a minha prioridade é preservar tudo o que ele construiu e não tenho planos além disso", escreveu.

Veja também Zoeira Sophie Charlotte e Xamã vivem romance fora de 'Renascer', diz colunista Zoeira Neymar e Bruna Biancardi passam o Dia dos Namorados juntos 1 ano após polêmica de traição

O criador de conteúdo atuou por 10 anos na profissão. "Foi por meio de seu amor por histórias emocionantes e personagens bem escritos que ele começou no YouTube", frisou.

Quem era Comicstorian

Ben Potter possuía 3,9 milhões de inscritos no Youtube. Na rede social criava histórias para quadrinhos, além de fazer reviews e análises. Seu foco principal eram os heróis da Marvel e DC.

O seu último vídeo, publicado no dia da sua morte, tinha o título de "Wolverine vs Ghost Rider, Suicide Squad Dream Team e Demolidor destrói os Vingadores". A página do influenciador foi criada em 2014.