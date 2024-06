Neymar e Bruna Biancardi passam o Dia dos Namorados juntos 1 ano após polêmica de traição

Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão passando o Dia dos Namorados juntos. Nos 'Stories' do Instagram, o até então ex-casal tem compartilhado fotos de momentos com amigos em uma mansão em Mangaratiba, na Costa do Rio Verde, no Rio de Janeiro.

Legenda: Biancardi tem feito publicações marcando o ex, Neymar Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora tem sido vista constantemente nas redes sociais do atleta e até o acompanhou em um jogo de golfe. Além disso, ela gravou um vídeo pedalando pela propriedade de Neymar e passando um tempo com a filha dos dois, Mavie.

Fontes do jornal Extra garantem que, mesmo que não tenham anunciado oficialmente a volta, Neymar e Bruna estão juntos novamente.