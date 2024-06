Batismo de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, reúne amigos e família do ex-casal

O batizado de Mavie, a filha de oito meses de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, ocorreu nesse sábado (8). A celebração contou com a presença do atleta e de amigos e familiares do ex-casal.

No Instagram, Bruna mostrou o enxoval da herdeira, que usou dois vestidos de tecido nobre feitos à mão. "Fios naturais, filó de algodão puro, renda renascença e bordados em rococó com linho de seda", detalhou a influenciadora.

O batizado foi feito em conjunto com Hanna Carvalho, madrinha de Mavie e melhor amiga de Bruna. Isso porque a filha de Hanna, Marina, também foi batizada na cerimônia e se tornou afilhada da ex de Neymar.