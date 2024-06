Neymar vai fazer teste de DNA para confirmar paternidade de filha de modelo húngara

Neymar aceitou, nesta sexta-feira (07), se submeter a um teste de DNA para confirmar a paternidade de Jazmin Zoé, uma menina de 10 anos, filha da modelo Gabriella Gáspár, que afirma ter engravidado do jogador quando ele esteve em um jogo na Bolívia, em meados de 2013. As informações são de Carbone, advogado de defesa da mãe da criança.

Gáspár já tentava o reconhecimento da paternidade há alguns meses e afirmou que o craque tem “se escondido” das notificações judiciais ao informar falsos endereços, dificultando assim a elucidação do caso.

Veja também Zoeira Tatá Werneck relembra crise no casamento com Rafa Vitti: ‘A gente perdeu a conversa’ Zoeira Com doença rara, Céline Dion dá detalhes de diagnóstico: 'Como se estivesse sendo estrangulada'

O defensor de Gabriella negou, no entanto, que tenha pedido a apreensão do passaporte do atleta: "Eu fiquei preocupado com essa notícia. Não é verdade”.

A ação corre em segredo de Justiça, segundo o advogado. "Mas é evidente que todos querem saber o que está acontecendo", frisou.

"Cooperar com a justiça"

“Neymar se apresentou com seus advogados, contestou a ação, isso quer dizer que ele respondeu, e se propôs a fazer o exame. Ele ataca valores, coloca em dúvida a paternidade, mas declara que vai fazer o exame e cooperar com a justiça. Isso é muito bom”, enfatizou Carbone.

A defesa da modelo pediu o reconhecimento de paternidade no começo deste ano. Naquela época, ela solicitaria pensão de 30 mil euros caso fosse confirmada a paternidade.

Neymar é pai de duas crianças, Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de sete meses. Gabriella pode ser a mãe do quarto filho do jogador, já que ele também vai fazer um teste de DNA para confirmar se é pai de Helena, filha que Amanda Kimberlly ainda espera.

Amanda e Neymar estiveram juntos em Barcelona, em setembro de 2023, nove meses antes da data prevista para Helena nascer. Nessa época, Bruna Biancardi, que estava na reta final da gravidez de Mavie, terminou o namoro com ele.