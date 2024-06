Com doença rara, Céline Dion dá detalhes de diagnóstico: 'Como se estivesse sendo estrangulada'

A cantora Céline Dion deu uma entrevista transmitida pela primeira vez desde que revelou em 2022 que tem síndrome de pessoa rígida e deu detalhes sobre a doença. O distúrbio causa rigidez no tronco e nos membros, além de poder produzir espasmos musculares intensos, de acordo com o National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

A conversa aconteceu com Hoda Kotb do Today. A entrevista completa vai ao ar no dia 11 de junho, na NBC, mas um trecho da conversa foi divulgado nesta sexta-feira (7).

“É como se alguém estivesse estrangulando você”, disse a cantora ao se referir sobre o impacto da doença em sua voz. "É como se alguém estivesse empurrando sua laringe/faringe para cá", relatou.

A cantora revelou que chegou a quebrar as costelas por conta da doença. “Quebrei costelas em determinado momento porque às vezes, quando é muito grave, pode quebrar algumas costelas também”, disse Dion.