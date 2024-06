Preta Gil cancela show no 'São João da Thay' por motivos de saúde

A cantora Preta Gil cancelou sua participação no "São João da Thay" por questões de saúde. O evento é promovido pela digital influencer Thaynara OG e acontece nesta sexta (7) e sábado (8) em São Luís do Maranhão. A artista era uma das atrações mais esperadas do projeto que visa arrecadar fundos para causas sociais.

O cancelamento do show foi anunciado por meio do Instagram do festival. "A participação da Preta Gil não poderá acontecer conforme o previsto por questões de saúde. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos a compreensão de todos", diz a nota.

Veja também Zoeira Após vídeo de desculpas a Preta Gil, Rodrigo Godoy é criticado por amigos da cantora Zoeira Preta Gil homenageia irmão que morreu aos 19 anos, em acidente de carro

Ainda no comunicado, foi informado que Taty Girl, que também estava prevista na programação do evento, não irá mais realizar o show.

Preta Gil venceu um câncer no intestino em dezembro de 2023. Ela passou por tratamentos como quimioterapia, radioterapia e cirurgias para remover o tumor.

SÃO JOÃO DA THAY

A influenciadora digital Thaynara OG realiza, neste ano, mais uma edição do São João da Thay, com o propósito de arrecadar doações e celebrar a cultura nordestina. A festa conta um público de milhares de pessoas.

Ao lado de amigos, parceiros e do público, Thay une forças para captar bens em prol de causas que atingem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil.