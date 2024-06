Ary Fountoura passa por cirurgia no Rio de Janeiro

Ary Fountoura, de 91 anos, passou por uma cirurgia nos olhos, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a equipe do artista publicou um vídeo do ator nos corredores do hospital.

"Seu Ary está se cuidando um pouquinho para enxergar vocês melhor", diz a legenda. No vídeo, "seu Ary" explica como foi o procedimento de catarata.

"Aqui estou eu, na expectativa de fazer um procedimento nos olhos — catarata, evidentemente — proveniente da idade que o senhor Ary tem. E também para ficar com olhos muito mais lindos, para poder observar todos vocês. Um grande abraço e um beijo para todos", disse.

Famosos desejaram boa recuperação ao ator. "Bom procedimento, querido! Assim você vai ver melhor o quanto te amamos", escreveu Sandra Annenberg. "Vai ficar 1000", comentou Boninho. "O mais querido.. Vai dar tudo certo e que se recupere rapidamente", desejou Thiago Fragoso.