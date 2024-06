Cauã Reymond denuncia envenenamento de seus cachorros em casa: 'Maldade'

O ator Cauã Reymond revelou através das redes sociais que seus dois cachorros foram envenenados nesta sexta-feira (7). Os animais receberam atendimento de médicos veterinários, mas segundo o artista, um dos cães está "à beira da morte".

No relato, Cauã contou que não estava em casa durante o ocorrido. “Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros. Um está à beira da morte, o outro também está muito mal. Provavelmente um envenenamento com carne com chumbinho”, disse.

“Não sei se fizeram isso para tentarem roubar a minha casa depois. Que foi o motivo de terem feito isso, não consigo entender”, desabafo. “Quem fez isso é uma maldade. Quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho, ama o bichinho, gato, cachorro, qualquer que seja o bicho… não quer ver ser cachorro envenenado”, acrescentou.

O ator relembrou que já teve um cão que foi envenenado na infância. “Eu já tive quando era criança um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal para ninguém, mas eu tô muito triste”, contou.