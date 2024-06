Luana Piovani critica Whindersson Nunes após humorista citar Neymar: 'Cheio de B.O pessoal'

A atriz Luana Piovani, 47 anos, voltou a comentar sobre a polêmica PEC das praias, nesta sexta-feira (7). Dessa vez, a artista criticou o humorista Whindersson Nunes.

"O cara tá cheio de B.O pessoal e vem defender ignóbil? Engraçadinho, vai puxar o saco da tua terapeuta e do teu psiquiatra, esses, sim, merecem suas falas", disparou Piovani, após Whindersson defender Neymar no X (antigo Twitter).

"A irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar oito drones de levar comida e água para pessoas ilhadas, sem pestanejar, sem pedir favor, difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma m***a não pública, eu penso: 'Me defenderiam disso? Qual seria o preço?'", publicou Whindersson.

No próprio X, diversos internautas criticaram a publicação de Whindersson.

Privatização das Praias

A polêmica Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2022, no qual o relator é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ganhou notoriedade após a atriz Luana Piovani e o jogador Neymar travarem uma discussão nas redes sociais.

A atriz é publicamente contra a proposta da privatização. Já o jogador se manifestou a favor da emenda constitucional.

No texto, a PEC prevê a extinção e a transferência dos chamados terrenos de Marinha, que são terras pertencentes à União no litoral do País. Essa regra inclui todas as localidades com influência das marés, abrangendo também ecossistemas como os manguezais e as margens de lagoas e rios.