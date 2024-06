Fábio Assunção reata namoro com publicitária após cinco anos do término

O ator Fábio Assunção, de 52 anos, voltou a se relacionar com a publicitária Mel Pedroso, de 39 anos. Os dois já haviam namorado por cerca de 6 meses em 2019, de acordo com o jornal Extra.

Fábio e Mel foram vistos juntos no Festival de Cannes, na França e testemunhas próximas afirmam que dentro do evento o casal não se desgrudava. O ator foi assistir à exibição do filme no qual é protagonista, "Motel Destino", mas antes desfilou com a atual namorada pelo tapete vermelho.

Fábio Assunção e Mel Pedroso namoraram cerca de seis meses em 2019. Apesar de não haver informações sobre como o romance começou e o motivo do término, o namoro se tornou público após uma viagem que eles fizeram juntos para a Holanda. Na época, a publicitária postou alguns registos em seu antigo perfil no Instagram.

Antes de reatar o namoro com Mel Pedroso, Fábio se relacionou com a atriz Isa Salmen, de 32 anos, que também estava presente em Cannes este ano. Os dois se conheceram na época em que ele ainda era casado com Ana Verena, nos bastidores da série "Fim", do Globoplay. Devido ao casamento, os dois engataram um relacionamento somente no ano seguinte, em 2023, após o divórcio do ator.

“Eu e Fabio não estamos mais juntos, foi um término respeitoso, decidimos seguir caminhos opostos", disse Isa em comunicado à imprensa.

A próxima aparição do ator nos palcos é na estreia da peça "Férias", nesta sexta-feira (7), em São Paulo. Mel deixou claro que as expectativas estão altas para o espetáculo ao comentar na postagem feita pelo namorado. "Está chegando! Contando os dias", escreveu.