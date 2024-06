Chiquinho Scarpa causa polêmica ao declarar que não gosta de pobres; veja vídeo

O empresário Chiquinho Scarpa, 72, disse publicamente que não gosta de pobres. Em entrevista ao podcast Festa da Firma, do humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará, Chiquinho comentou que nunca foi a um velório de alguém sem condições financeiras. "Velório de pobre, vai me desculpar, nunca fui", declarou.

Após essa declaração, o apresentador do podcast respondeu que não gosta de eventos fúnebres de maneira geral, e ouviu mais uma vez do entrevistado: "Não gosto de pobre".

Wellington tentou contornar a fala polêmica do empresário e comentou não gostar "da pobreza", uma vez que ninguém escolhe nascer sem dinheiro.

Chiquinho, no entanto, insistiu: "O pobre sempre tem um negócio para pedir, se você perguntar. A pior coisa é você chegar e perguntar: 'Como vai?'. Aí, você está frito, porque ele começa: 'Minha mãe está doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente...'. Eles ficam meia hora destilando todos os problemas", disse.

Fortuna de Chiquinho

Chiquinho Scarpa possui uma herança milionária. E, devido à presença de sua família na Itália, ele recebeu um título decorativo de "conde".

O avô paterno do empresário é o italiano Nicolau Scarpa, quem iniciou a fortuna da família. No Brasil, ele criou a cervejaria Caracu, foi dono da Skol e acionista do Grupo Votorantim.