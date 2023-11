Qual a origem da fortuna de Chiquinho Scarpa?

Crescido em um ambiente de luxo e herdeiro de uma fortuna, o playboy Chiquinho Scarpa causou mais uma polêmica na internet ao contar, nesta segunda-feira (6), que sequer conhece todos os cômodos de sua luxuosa mansão, à venda por R$ 63 milhões. Mas, afinal, de onde vem tanto dinheiro?

Avô pioneiro

Foi o avô paterno de Chiquinho, o italiano Nicolau Scarpa, quem iniciou a fortuna da família. O imigrante nasceu em Gioi, pequena cidade italiana e veio para o Brasil em 1888, quando ainda era criança.

Por aqui, ele criou a cervejaria Caracu, foi dono da Skol, onde segundo o neto criou a primeira cerveja em lata do Brasil, e ainda acionista do Grupo Votorantim. O avô do playboy morreu em setembro de 1942.

Herança

Já no interior de São Paulo nasceu Francisco Scarpa, filho de Nicolau e pai de Chiquinho Scarpa. Segundo informações do jornal O Globo, ele chegou a ter 40 fazendas, fábricas e até uma usina de açúcar.

Em 13 de setembro de 1951 nasce Chiquinho, que herdou a fortuna dos antecessores. Ele mora na mansão que está à venda desde que nasceu.