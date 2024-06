Tatá Werneck relembra crise no casamento com Rafa Vitti: ‘A gente perdeu a conversa’

Tatá Werneck compartilhou vários momentos da vida pessoal e profissional durante a entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’, da TV Globo, exibida na sexta-feira (7). Entre eles, a atriz e humorista fez questão de falar sobre um dos momentos mais delicados no relacionamento com o ator Rafa Vitti, que iniciou em 2017.

“A gente viveu uma crise porque a gente tinha perdido justamente a conversa. Normalmente, os casais falam que perderam a atração, mas continuam conversando. Mas a gente, em dado momento, perdeu a conversa. A gente ficou um tempo como ‘inquilinos’, só morando juntos na pandemia. Mas, hoje em dia, recuperamos e temos amor, conversa e sexo”, comentou Werneck, em alusão à situação durante a pandemia da Covid-19.

A apresentadora também elogiou Rafa Vitti como pai, mas fez uma reflexão sobre o papel das mulheres frente ao desafio de ser mãe. "Ele é maravilhoso, mas por fazer mais do que o mínimo, ele é um herói. E estou sempre com as pessoas me cobrando. Se fosse o contrário: um homem que trabalha tanto e ainda é um pai maravilhoso, esse cara seria louvado", defendeu.

DEPRESSÃO

Tatá relembrou ainda um período de aflição com a saúde da filha Clara Maria, de quatro anos. Por conta de um teste do pezinho errado, o diagnóstico apontava que a menina, nascida em 2019, poderia não se desenvolver e correria o risco de ficar surda e cega. O susto funcionou como um gatilho para a humorista entrar em uma “depressão absurda”.

“Eu fiquei do final de outubro até dezembro achando que a minha filha ia ter algo super sério. E aí veio a pandemia onde eu tinha tido diabetes, eu engordei 29 kg, eu fiquei com 48% de gordura corporal. Naquela época diziam que a obesidade e a diabetes eram fatores de risco. Então, eu fiquei apavorada porque eu olhei pra minha filha, aquele amor que não imaginei que pudesse ser capaz de sentir, e não sabia como me proteger, como proteger as pessoas que eu amo e como proteger minha filha”, desabafou.