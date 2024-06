Neymar presenteia filha de 8 meses com uma mini Lamborghini 

O jogador de futebol Neymar deu de presente à filha, Mavie, uma mini Lamborghini elétrica na cor rosa e personalizada com o seu nome. A bebê, que ainda não tem 1 ano, ganhou o mimo após a celebração do seu batizado, no último sábado (8).

Neymar compartilhou a felicidade da filha com o carro nas redes sociais. “Tá feliz com o carro novo”, escreveu ele, ajudando Mavie a andar no brinquedo.

A mini Lamborghini vai de 2 a 5 km/h e pode ser guiada por controle remoto ou pela própria criança com o pedal e o volante, caso já tenha idade. O carro conta com sistema de som via bluetooth, além de ter efeitos sonoros realistas imitando a buzina e o motor de um carro real.

Mavie é fruto do relacionamento de Neymar com a influenciadora digital Bruna Biancardi.