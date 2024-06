Reação emocionada de namorada de Paulo Vieira ao ver ator em caixão viraliza

O ator e humorista Paulo Vieira compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira (10), um momento inusitado de sua namorada, Ilana Sales, ao vê-lo gravar uma cena dentro de um caixão. "A 'póbi' da Ilana no dia mais tranquilo da TPM", brincou ele.

No vídeo, que circula nas redes sociais, Ilana segura as lágrimas de emoção ao ver o namorado dentro de um caixão — embora tudo seja uma encenação.

Nos comentários da postagem, o público repercutiu a reação da amada do humorista. "Ô, coitada. Ninguém para dar um abraço nela", brincou uma seguidora. "Melhor figurante de velório", se divertiu outro. "Ele te ama. Na real, na hora não conseguimos separar a ficção da realidade", considerou mais uma.

'Pablo e Luisão'

Paulo deu início em maio deste ano às gravações da série "Pablo e Luisão", original Globoplay, o serviço de streaming da Globo. A história é baseada nas aventuras do pai do humorista e do melhor amigo dele.

Os personagens principais são interpretados por Otavio Muller e Aílton Graça.