Humorista Paulo Vieira visita Várzea Alegre, a cidade com a maior quantidade de Raimundos do mundo

O humorista Paulo Vieira visitou Várzea Alegre, no Ceará, para contar um feito curioso do município: a cidade reúne a maior quantidade de pessoas chamadas Raimundo. O caso apareceu no quadro “Avisa lá que eu vou”, neste domingo (21), no Fantástico.

“Parece que estourou um cano de Raimundo e praticamente todo mundo da cidade se chama Raimundo ou Raimunda”, brincou o humorista.

Na cidade, Paulo Vieira descobriu Raimundo Nonato, o padroeiro do município; conversou com Raimundo, o médico da cidade; Raimundo, o professor; além de um aluno chamado Raimundo.

O episódio contou também a história da Casa Mãe, um projeto filantrópico criado por Renata, uma moradora da cidade que cuida de crianças vítimas de desnutrição há mais de 30 anos.

Ele também conversou com Liduína, uma cantora lírica, e Pelé Bico de Ouro, vencedor de um prêmio de melhor assobiador.

A íntegra do episódio está disponível na Globoplay e também será transmitido na GNT na próxima terça-feira (23), às 22h30.

