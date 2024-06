Carlos Alberto de Nóbrega entrega motivo de Eliana ter saído do SBT

Após 15 anos no SBT, a apresentadora Eliana, de 51 anos, está nos seus últimos dias de contrato com a emissora. O seu programa será exibido até o final desse mês e, segundo especulações, ela irá assinar com a Globo. No entanto, o apresentador Caros Alberto de Nóbrega, de 88 anos, revelou que esse não deve ser o destino dela e deixou escapar a possível e verdadeira razão.

O apresentador do programa humorístico A Praça é Nossa negou que a amiga de longa data iria para outra emissora.

"Eliana não vai para a Globo ainda, isso eu garanto. Somos amigos. Ela está estudando as possibilidades. Para a Record é que não vai. Nem para Band", afirmou ele em entrevista ao F5, site oficial de entretenimento da Folha de S.Paulo.

O apresentador também revelou que a saída da famosa não tem relação com dinheiro, mas sim com outro motivo.

"Mas é uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio [Santos] que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim", revelou.

A saída da apresentadora foi anunciada pela emissora no dia 1° de abril, por meio de um comunicado oficial. Em nota, a equipe do SBT esclareceu que a mudança ocorre para que uma nova fase profissional se inicie. O último programa de Eliana no SBT será exibido em 30 de junho.